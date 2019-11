Zwei wohnungslose Männer im Alter von 27 und 34 Jahren sind offenbar in Dülmen miteinander in Streit geraten. Eine Zeugin fand den Älteren am frühen Freitagmorgen um 3.20 Uhr blutüberströmt im Schlosspark an der Vollenstraße. Der Mann vermisste seine Brieftasche.

Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Im Rahmen der Fahndung fanden Polizisten den Jüngeren und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte Blut an der Kleidung, heißt es im Polizeibericht. Die näheren Tatumstände werden derzeit ermittelt.