Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Der Kreisverband des DRK übernimmt die Trägerschaft der Kita im Dernekamp (bisher: Kinderhaus Rasselbande). Der Jugendhilfeausschuss beschloss außerdem, die Container im Vorpark ab Spätsommer für drei neue Gruppen zu nutzen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Weil sie in Zukunft wieder Straftaten begehen könnte, sofern es ihr wegen ihrer seelischen Erkrankung schlecht geht, hat das Landgericht Münster am Donnerstag für eine 45 Jahre alte Frau aus Dülmen die Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Allerdings wurde die Unterbringung zur Bewährung ausgesetzt und diese zudem mit Auflagen verbunden. Die Frau hatte im Mai in Limbergen unter anderem versucht, zwei Kinder aus einem Auto zu zerren.

Am Donnerstag öffnete bereits die Eisbahn, und heute startet ganz offiziell der Dülmener Winter. Von 15 bis 22 Uhr ist am Freitag die Eisbahn auf dem Marktplatz geöffnet. Mit einer Unterbrechung: Ab 20 Uhr gibt es die Show „Klassik on Ice“. Und bereits um 19 Uhr startet ein Laternenumzug durch die Innenstadt. Übrigens: Eine Stunde Eislaufen kostet dabei 3,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Schlittschuhe gibt es für drei Euro zum Ausleihen.

Jugend 70 Merfeld kann mit etwas Glück die Tabellenspitze in der Tischtennis-Landesliga erklimmen. Dazu müssen die Merfelder aber im Heimspiel gegen Westfalia Westerkappeln die Hausaufgaben machen, und auf einen Ausrutscher vom Spitzenreiter Borken hoffen.

Termine:

15.30 Uhr, Kindertheater „Kommissar Gordon – der erste Fall“, Trotz Alledem Theater, Alte Sparkasse

15 bis 22 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 20 Uhr Klassik on Ice, 17 bis 19 Uhr Spitfires, 19 Uhr Laternenumzug.

19.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung „Vor Ort - Kunst in Dülmen“, Stadtbücherei

Wetter:

Am Freitag ist es zunächst neblig-trüb. Später lockert die Wolkendecke auf, sodass zeitweise die Sonne durchkommt. Höchstwerte um 9 Grad. Schwacher Südost-Wind.

Verkehr:

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute im Bereich der Bundesstraße 474.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)