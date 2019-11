Eltern und Erzieher als Zuhörer

Gut besucht war die öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch. Bürgermeisterin Lisa Stremlau, die neben dem Ersten Beigeordneten Christoph Noelke an der Sitzung teilnahm, bedankte sich bei dem Tagesordnungspunk „Vergabe der Trägerschaft für die Kindertageseinrichtung Letterhausstraße - bisher Kinderhaus Rasselband Dernekamp“ bei den Eltern der Kindergartenkinder sowie Erzieherinnen aus der Einrichtung für die Geduld, die diese gezeigt hatten.Die Kindertageseinrichtung hatte wegen Personalmangels nur noch ein Notprogramm zur Kinderbetreuung fahren können.

Zügige Entscheidung

Auf die Probe gestellt wurde die Geduld der Eltern in der Sitzung nicht mehr. Der Ausschuss entschied sich zügig und einstimmig dafür, dem Kreisverband Coesfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Trägerschaft des jetzigen Kinderhauses zu übertragen. Zwar herrschte Einigkeit darin, dass alle drei Bewerber um die Trägerschaft - neben dem DRK auch die Elterninitiative Am Eichenwäldchen sowie die Klax gGmbH - gute Anwärter seien. Angesichts der schwierigen Situation, im laufenden Kindergartenbetrieb die Trägerschaft zu übernehmen, wurde dem starken Partner DRK aber am meisten zugetraut.

Details sind jetzt zu klären

Nach der Entscheidung finden Gespräche und Verhandlungen statt, bei denen Details zur Übergabe der Trägerschaft geklärt werden, erläuterte die Stadt gestern auf DZ-Nachfrage. Ein Zeitpunkt der Übernahme steht noch nicht fest - eine Übernahme zu Beginn des Jahres sei zu begrüßen.