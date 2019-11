Schlag gegen mutmaßliche Menschenhändler

Nach sehr intensiv und verdeckt geführten gemeinsamen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Münster und dem Hauptzollamt Münster sind am Mittwoch sechs Beschuldigte festgenommen worden. Ihnen werfen die Ermittler unter anderem gewerbs- und bandenmäßigen Menschenhandel und das Einschleusen von Ausländern vor. Dazu kommt der Vorwurf der Zwangsarbeit, der Ausbeutung der Arbeitskraft und des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen.

Hierdurch gelang den Behörden nach ersten Erkenntnissen ein Schlag gegen die illegale Schleusung und nachfolgende Beschäftigung von illegal tätigen vietnamesisch stämmigen Ausländern in der Kosmetikbranche, den sogenannten „Nagelstudios“.

Sechs Verdächtige verhaftet

Bei den sechs Beschuldigten handelt es sich um vier Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 28 und 54 Jahren. Alle sind in Vietnam geboren; zwei der Beschuldigten sind Brüder und besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Beschuldigten lebten zuletzt unter anderem in Münster, Bergkamen, Paderborn und Rottweil beziehungsweise hielten sich dort auf.

Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist der Vorwurf, dass sich die sechs festgenommenen Personen zu einer Bande zusammengeschlossen haben sollen. Sie sollen Frauen und Männer aus Vietnam, die sich illegal in Deutschland aufhalten, als preisgünstige Arbeitskräfte in Nagelstudios eingesetzt haben - darunter auch in einem Studio in Dülmen, ebenso wie in Münster, Greven, Kleve, Paderborn und Troisdorf.

Mehr als 50 Personen nach Deutschland geschleust

Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die Beschuldigten mindestens 50 Personen durch die Zusammenarbeit mit professionellen Schleuserbanden über Osteuropa und mit gefälschten Ausweispapieren oder Aufenthaltstiteln nach Deutschland gebracht haben.

Die betroffenen Männer und Frauen sollen pro Person zwischen 5000 bis 25.000 US-Dollar an die Schleuser bezahlt haben, so der Verdacht der Ermittler. Diese vermuten, dass die illegal Eingereisten später in Deutschland diese Summe abarbeiten sollen.

Beschuldigte sollen Arbeiter ausgebeutet haben

Die Beschuldigten sollen weiter den Beschäftigten weder Sozial- noch Krankenversicherungsschutz gewährt und auch nicht den gesetzlichen Mindestlohn gezahlt haben. Zudem sollen sie diese während der Arbeitszeit (vermutlich sechs Tage in der Woche á zehn Stunden) unter anderem durch eine Videoüberwachung in den Studios kontrolliert haben.

Im Zuge der konzentrierten Festnahmeaktion wurden unter anderem neun Nagelstudios in Nordrhein-Westfalen, die Privatwohnungen der Beschuldigten sowie die Unterkünfte der Beschäftigten in Münster, Dülmen, Greven, Kleve und Troisdorf durchsucht. Dabei wurde unter anderem Bargeld in Höhe von rund 300.000 Euro sichergestellt.

In den Nagelstudios und Unterkünften wurden mindestens zehn Personen angetroffen, die im Verdacht stehen, sich illegal im Bundesgebiet aufzuhalten. Sie wurden zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen.

Die sechs Beschuldigten werden heute zur Verkündung der Haftbefehle dem Ermittlungsrichter vorgeführt.