Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Der Kreis Coesfeld untersucht einen Acker in Buldern, der bis in die siebziger Jahre hinein als legale Hausmülldeponie genutzt wurde. Sollten Sanierungsarbeiten erforderlich werden, stünde die Stadt Dülmen in der Pflicht.

Ihr Publikum im Sturm eroberte die bekannte Reisejournalistin Tamina Kallert. Sie stellte im Cinema Dülmen ihr neues Buch vor.

Rorup.Net wählte jetzt einen neuen Vorstand, der der alte geblieben ist. Durchsetzen konnten sich die Roruper mit ihrem Wunsch, den Niedrigseilgarten solange zu erhalten, bis Ersatz geschaffen ist.

Die ID-Judoka der DJK Dülmen hatten großen Anteil am NRW-Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften für Verbandsmannschaften in München. Carina Niemeyer, Sandra Schnur und Tobias Weyck sicherten sich die Goldmedaille.

Termine:

15 bis 18.30 Uhr, inoffizieller Auftakt des Dülmener Winters, Eislaufen und von 17 bis 19 Uhr Musik von Harry Helmer

16 bis 20.30 Uhr, Blutspende-Termin in der Grundschule Hausdülmen

19 Uhr, Klavierkonzert der Kitty Nagy piano school zugunsten der Bürgerstiftung Dülmen, Homann schenken-kochen-wohnen

19 Uhr, Doppelkopf-Turnier des Heimatvereins im Bürgerhaus Rorup

19 Uhr, "Bauhaus-Frauen", Lesung mit Ulrike Müller, Alte Sparkasse

19.30 Uhr, Dorfversammlung Hiddingsel im Gemeindehaus

Wetter:

Nach Nebelauflösung überwiegen die Wolken, gelegentlich kommt die Sonne kurz hervor. Höchstwerte bis sieben Grad. Der Wind weht schwach aus Südost bis Ost.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)