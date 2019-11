Im Rahmen einer Routineüberprüfung entdeckten die Steuerfahnder am Mittwoch in einem Geschäft in Dülmen Marihuana. Die Fahnder alarmierten die Polizei, die die weiteren Ermittlungen übernahmen und die Räumlichkeiten durchsuchten.

Ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmittel wurde eingeleitet, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Dülmener Zeitung hin mit. Hinweise auf einen Handel mit der Droge fanden die Ermittler nicht.