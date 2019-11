Die Eltern waren an einer flexiblen und variablen Betreuung ihrer Kinder zu wenig interessiert und fragten vor allem die Standard-Betreuung nach.

Drei Interessenten

Die Verwaltung hatte daraufhin ein Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Es hatten sich die DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld, die Klax gGmbH sowie die Elterninitiative Am Eichenwäldchen um eine Trägerschaft beworben. Alle drei Bewerber erscheinen für eine Trägerschaft geeignet, betont die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage für den Jugendhilfeausschuss.

Stadt favorisiert DRK

Der muss am Mittwoch über die Trägerschaft entscheiden. Die Verwaltung empfiehlt aus mehreren Gründen, dem DRK die Trägerschaft für die Einrichtung an der Letterhausstraße zu übergeben. So betreibe es im Kreis Coesfeld bereits 26 eigene Kitas und unterstütze weitere 13. Das DRK könne auf ehrenamtliche Helfer zurückgreifen, zeitnah Vertretungsmöglichkeiten bei Personalausfällen organisieren und kenne die Strukturen in Dülmen. Zudem hat die Stadt „bereits jahrelang positive Erfahrungen mit der DRK-Kindertageseinrichtungen (...) als Träger gemacht“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Mittwoch, 20. November, um 17.15 Uhr im Rathaus.