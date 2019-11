In der Kläranlage Dülmen des Lippeverbandes am Mühlenweg wurden im Jahr 2018 demnach 3.575.161 Kubikmeter Abwasser (im Vorjahr: 4.075.576) auf hohem technischen Niveau gereinigt. In der Kläranlage Dülmen-Buldern waren es 583.692 Kubikmeter (im Vorjahr: 700.910) und in der Kläranlage Dülmen-Rorup 201.071 Kubikmeter (im Vorjahr: 239.293).

Spurenstoffe nicht restlos filterbar

Der Lippeverband nutzt den Welttoilettentag, um darauf hinzuweisen, was alles nicht in der Toilette entsorgt werden darf. Dazu gehören neben Hygieneartikeln unter anderem auch Altmedikamente: Die sogenannten Spurenstoffe können auch in modernen Kläranlagen nicht restlos herausgefiltert werden, sie belasten daher die Gewässer und schädigen die Fauna in den Bächen und Flüssen. Daher hatte der Lippeverband schon 2013 das Projekt „Den Spurenstoffen auf der Spur“ in Dülmen an den Start gebracht. Die Emschergenossenschaft, die „Schwester“ des Lippeverbandes, verfolgte dieses Ziel bereits mit einer Sensibilisierungskampagne in Essen.

Bei der Aktion „Essen macht’s klar“ wurde die Bevölkerung darauf aufmerksam gemacht, dass nicht verbrauchte Medikamente in den regulären Hausmüll gehören - denn dieser wird verbrannt, die Kläranlagen bleiben verschont.