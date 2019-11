Dülmen. Zu einer Störung im Telefonnetz kam es am Samstagnachmittag in einigen Teilen Dülmens. „Unsere Experten arbeiten bereits intensiv an der Behebung des Problems“, wurden einige Kunden des Unternehmens via Textnachricht informiert. Betroffen waren ausschließlich Festnetzanschlüsse, am Abend war die Störung wieder behoben.

Von Hans-Martin Stief