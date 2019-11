Das sollten Sie wissen:

Die SPD unterstützt die Bürgermeisterkandidatur von Jochen Wilms. Bei einer Mitgliederversammlung wurde dies einstimmig beschlossen. Dabei erläuterte Jochen Wilms auch, warum er als Unabhängiger für das Bürgermeisteramt kandidiert.

Die Kinder-Uni ist ins neue Semester gestartet. In der ersten Vorlesung stand der Merkur im Mittelpunkt.

Im Heimspiel gegen Adler Weseke hoffen die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Merfeld auf eine bessere Form als zuletzt gegen Haltern. Denn die Elf um Trainer Wölpper will sich ein Polster zulegen und sich so gut in die Winterpause retten.

Termine:

Samstag

16 bis 19 Uhr, „Syrisches Mosaik“ mit Musik, Bildpräsentation, Büffet, Kalligrafie-Ausstellung und Gesprächsmöglichkeiten, Einlass ab 15.30 Uhr Alte Sparkasse

Sonntag

10 bis 17 Uhr, Buchausstellung des Büchereiteam St. Georg, Pfarrheim Hiddingsel

10.30 Uhr Gedenkfeier zum Volkstrauertag an der Kriegergedächtniskapelle in Merfeld

11 bis 17 Uhr, Spielemesse im Forum Bendix und der Neuen Spinnerei

11.45 Uhr Gemeindeveranstaltung zur Presbyterwahl 2020, Evangelisches Gemeindezentrum

12 Uhr, Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag, in der Christuskirche, im Anschluss Zug zum Mahnmal am Charleville-Mézières-Platz, weitere Veranstaltungen in den Ortsteilen

15 Uhr, „Düsse Kunstbanausen off Oh, düsse Künstler“, Plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, Kolpinghaus

16 Uhr, Konzert „Vater unser“ des Gemischte Chor von St. Pankratius, Kirche Buldern

Wetter:

Nach Abzug des Regens Auflockerungen und zeitweise sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen bei 5 bis 7 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)