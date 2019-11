Polizeibesuch in der Grundschule

Hiddingsel. Polizeihauptkommissar Jürgen Sicking hat den Grundschülern in Hiddingsel wichtige Tipps für den Straßenverkehr mitgegeben. Durch die dunkle Jahreszeit steigt das Risiko, als Radfahrer oder Fußgänger übersehen zu werden. Um Unfälle zu vermeiden und gesehen zu werden, sollte sich daher jeder so auffällig wie möglich kleiden. Zur Unterstützung ihrer Sichtbarkeit erhielten die Kinder ein reflektierendes Geschenk, das vom Kreis in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht angeschafft wurde.