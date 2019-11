Merfeld. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten bislang unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus am Hasenpatt. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie stahlen dabei nach Polizeiangaben Schmuck und Bargeld. Der Einbruch ereignete sich am Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Von Hans-Martin Stief