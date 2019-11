Klimaschützer für mehr Grün in der Innenstadt

Dülmen. Die Blumenkästen am Rathaus könnten demnächst „nahezu die einzige Vegetation auf dem Marktplatz“ sein. Diese Befürchtungen äußern Dülmener Fridays und Parents for Future - also Jugendliche und Erwachsene, die sich für den Klimaschutz engagieren.