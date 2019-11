Klimaschutz auf dem Stundenplan

Mit einem Koffer voller Experimentiermaterialien und Arbeitsmaterialien war der Dozent Werner Welschen von der Agentur aus Düsseldorf angereist, die im Auftrag der Staatskanzlei arbeitet. Nach einführenden Erläuterungen zu den Unterschieden von fossilen und erneuerbaren Energien, der Energieumwandlung und der Bedeutung der Energie im Alltag ging es zunächst in einer Doppelstunde bei den jüngeren Energiekidz an die Experimentiertische. Erwartungsgemäß bereiteten Versuche mit Feuer und Flamme wie bei der Verbrennung einer Walnuss den größten Spaß. Bei den EnergieTeens lag ein Schwerpunkt in der Verwendung von Kunststoff, der neben Verpackungen besonders auch im Bauwesen eingesetzt wird.

Sinnvolles Recycling

Auch wenn Alltagsprodukte wie PET-Flaschen nicht mehr gebraucht werden, kann das Material der Flaschen doch noch sinnvoll eingesetzt werden. In einem Experiment, bei dem aus erhitzten und geschmolzenen Kunststoff Fäden gezogen wurden, lernten die mit Schutzbrille ausgestatteten Schülerinnen und Schüler, wie Plastikmüll durch Recycling einer Verwendung beispielsweise in der Textilindustrie zugeführt werden kann. Neben weiteren Themen hinterfragte Welschen mit den Schülerinnen und Schülern auch eine maßlose Nutzung von Smartphones, Laptops und anderer elektronischer Geräte wurden aus ökologischer Sicht - nicht ohne Hinweis, diese Geräte so lange wie möglich zu nutzen. „Die von Werner Welschen als Pilotprojekt geleiteten Doppelstunden werden nun von dem Kollegium der Naturwissenschaften fächerübergreifend in den regulären Unterricht eingebettet“, erläutert Droste den nachhaltigen Nutzen der Projekte für die Schule.