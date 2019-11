Was ich am Freitag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Schon wieder schlechte Nachrichten für alle, die neu gestaltete Freizeitbad düb endlich besuchen wollen. Aus der Eröffnungsfeier am Samstag, 7. Dezember, wird nichts. Die mehrfach verschobene Eröffnung wird ein weiteres Mal vertagt, jetzt für Anfang 2020. Die Geschäftsführung begründet das damit, dass wichtige Bauteile verspätet eintreffen.

Wie sich der Handel in Dülmen entwickeln soll, dafür gibt das Einzelhandelskonzept den Rahmen vor. Nach zehn Jahren wird es nun überarbeitet. Dazu gab es am Mittwochabend eine Bürgerinfo, bei der Experten die Änderungen vorstellten. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Zu sechseinhalb Jahren Gefängnis einschließlich einer zweijährigen Entzugstherapie hat das Landgericht Münster am Donnerstag jenen Mann verurteilt, der in einem Dülmener Hotel seinen erwachsenen Neffen mehrfach vergewaltigte. Zuvor hatte der Mann eine Tankstelle überfallen.

Heute ist Vorlesetag - und in sämtlichen Schulen und Kindergärten finden dazu Veranstaltungen statt. So liest zum Beispiel Schülerin Dorothee Rövekamp im Seniorentreff. Vorab verrät sie der DZ, was für sie das Tolle am Lesen ist. Außerdem heute auf der „Junges Dülmen“-Seite: Fünf Experten-Tipps, welche Kinder- und Jugendbücher sich gerade besonders lohnen.

Die Agentur für Arbeit ist heute wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Das gilt nicht nur für die Dülmener Geschäftsstelle, sondern auch für die in Ahaus, Bocholt, Borken, Coesfeld, Gronau und Lüdinghausen.

Noch drei Partien stehen für TT-Landesligist Jugend 70 Merfeld in diesem Jahr noch auf dem Programm. Von der Papierform her sind die Merfelder jeweils Favorit. Den Auftakt macht am Samstagabend die Partie bei Westfalia Kinderhaus.

Termine:

15.30 Uhr, Kinder-Uni: „Auf zum Merkur“ mit Professor Dr. Harald Hiesinger, Forum Bendix

16 bis 20.30 Uhr, Blutspende des DRK Dülmen, Pestalozzi-Schule, An der Kreuzkirche 5. Alle Spender sollten den Personalausweis mitbringen.

17 Uhr, Leserreise anlässlich des Vorlesetages, Lesung im düb

19 Uhr, „Düsse Kunstbanausen off Oh, düsse Künstler“, Plattdeutsches Theater der Kolpingsfamilie, Kolpinghaus

Wetter:

Dichte Wolken und etwas Sonnenschein und dabei trocken. Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Dazu schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)