So leicht geht die junge Generation mit Handys, Smartphones und Computern um. Und so schwierig ist es oft für die ältere Generation. Für manche ist es ein Gerät mit sieben Siegeln.

„Wie geht das, eine Whatsapp zu verschicken?“ Nicht nur telefonieren, auch Fotos machen und verschicken oder Termine speichern möchten viele ältere Nutzer.

Um sie am Handy zu schulen, bieten die Messdiener in Buldern am Dienstag, 19. November, eine Aktion im Pfarrheim an. Die Jugendlichen und ihre Freude werden dort ab 16 Uhr den Umgang mit dem Handy zu erklären. Dazu gibt es Kaffee und Plätzchen.