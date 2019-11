Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen

„Das ist gerade eine vergessene Straße“, sagt eine Händlerin über die Viktorstraße. Tatsächlich sind hier die Leerstände besonders sichtbar. Die DZ hat die Straße einmal besonders in den Fokus genommen und mit den Händlern dort gesprochen. Demnächst steht übrigens eine Veränderung an: Im ersten Quartal 2020 zieht Bittersüß von der Viktorstraße in die Marktgasse.

Die SPD-Fraktion will die Stadt Dülmen beim Wohnungsbau stärker in die Rolle des aktiven Regulierers bringen. Um den Bedarf an zusätzlichem Wohnraum zu schaffen, müsse die Verwaltung als Anbieter von Grundstücken auftreten. Außerdem sollten die Wohnbaugesellschaften aus Coesfeld und Borken fusionieren, um effektiver zu werden.

Einmal selbst Weihnachtsmann spielen - und Wünsche von Kindern und Jugendlichen, die im Frauenhaus wohnen, erfüllen. Der Kinderschutzbund und Spielwaren Greiving starten dazu erstmals eine Aktion. Ab dem 20. November wird ein Weihnachtsbaum mit den Wunschzetteln der Kinder bei Greiving stehen.

Es ist der etwas andere Weihnachtsmarkt: Bereits zum sechsten Mal steigt am 24. November das Wintermärchen auf dem Hof Schnieder. Der integrative Markt ist ab 11 Uhr geöffnet.

Die Altliga-Fußballer der TSG Dülmen haben sich die Stadtmeisterschaft im letzten Moment gesichert. Durch einen knappen 1:0-Erfolg im letzten Spiel gegen Buldern holten sich die Blau-Gelben den Titel. Die DJK Dülmen kam auf Rang zwei.

Termine

18 bis 20 Uhr, Themenabend zur häuslichen Pflege, Heilig-Geist-Stiftung

19 Uhr, „Wenn die Schilddrüse Probleme macht“, Vortrag von Dr. Christiane Aschoff, Christophorus-Kliniken Dülmen

19.30 Uhr, literarische Wanderung durch den Wildpark, Haupteingang im Forsthaus der Familie Rövekamp

Wetter

Sonne und Wolkenfelder im Wechsel. Dazu bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 6 und 8 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind.

Verkehr

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)