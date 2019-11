Mit der Produktion der Nikoläuse, Tannen und Sterne aus Schokolade startete Silke Maurus direkt nach dem Kartoffelmarkt. Jetzt sind die Pralinen dran, darunter solche mit Lebkuchen-, Kokos- und Zimtgeschmack.

Umsatzstarke Zeit

Auch das Bestücken der Adventskalender läuft. „Die Weihnachtszeit ist unsere umsatzstärkste Zeit“, berichtet die Bittersüß-Inhaberin. Weswegen von Anfang an klar war: Der Umzug darf auf keinen Fall im Advent stattfinden.

Denn die Confiserie verlässt die Viktorstraße - bleibt aber in der Innenstadt. Silke Maurus und ihr Team ziehen in die Marktgasse, in das Ladenlokal, in dem aktuell noch der Stoffladen „Pfiffig Buntes“ zu finden ist. Dieser schließt im Dezember, letzter Verkaufstag wird der zweite Advent sein, der verkaufsoffene Sonntag.

„Der Hauptgrund ist die Familie“, erläutert Inhaberin Silvia Hövener, warum sie ihr Geschäft nach zehn Jahren Selbstständigkeit (davon fünf mit eigenem Geschäft) schließt. „Die Öffnungszeiten kann und will ich mit Familie nicht mehr leisten“, sagt die zweifache Mutter.

Handwerker starten Anfang 2020

Und dann? „Anfang des Jahres fangen die Handwerker an“, erläutert Maurus ihren Zeitplan. Der sieht vor, dass Bittersüß Ende Februar, Anfang März in die Marktgasse ziehen wird.