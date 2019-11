Erstmalig in diesem Jahr findet die gemeinsam vom Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) und Spielwaren Greiving organisierte große Weihnachts-Wunschbaumaktion zugunsten der im SkF-Frauenhaus Dülmen wohnenden Kinder und Jugendlichen statt.

Dabei sind alle dort wohnenden Kinder und Jugendlichen eingeladen, einen von vier verschiedenen Weihnachtsmotivwunschzettel mit einem Geschenkwunsch im Wert zwischen zehn und 25 Euro sowie mit seinem Vornamen, Alter und Geschlecht zu versehen.

Wunschbaum steht ab dem 20. November

Hierbei muss es sich nicht um Spielwaren handeln, auch andere Wünsche werden erfüllt. Ab dem 20. November hängen die Wunschzettel dann in den Räumlichkeiten von Spielwaren Greiving am Westring 22 an einem geschmückten Weihnachtsbaum aus.

Menschen, die den im Frauenhaus lebenden Kindern und Jugendlichen eine Freude machen möchten, können die Wunschzettel abnehmen, den entsprechenden Geschenkwunsch erfüllen und bis zum 18. Dezember verpackt wieder bei Spielwaren Greiving abgeben. Greiving leitet die Geschenke dann pünktlich zu Weihnachten an das Frauenhaus weiter.

„Jedes Kind erhält ein Geschenk“

„Wünsche, die bis zum 18. Dezember nicht vom Baum genommen wurden, erfüllt Spielwaren Greiving, sodass wirklich auch jedes Kind sicher ein Geschenk erhält“, betont Antje Klüber, KreisVorsitzende des DKSB. „Und sollte es sich dabei um einen Wunsch handeln, der nicht im Spielwarengeschäft erhältlich ist, erfüllt der DKSB gerne diesen Wunsch.“