Wie lange Ilona Heyden bereits beim Dülmener Wochenmarkt dabei ist? „Das dürfte so Richtung 30 Jahre gehen“, antwortet die Obst- und Gemüsehändlerin. Wie viele Standorte sie bislang mitgemacht hat? Heyden überlegt kurz: Über zehn dürften es schon gewesen sein. Einschließlich des Parkplatzes, wo sie am Morgen ihren Stand aufbaute. Denn am Dienstag fand der Wochenmarkt erstmals an der Nonnengasse statt.

Kunden suchen neuen Standort

Die Reaktionen der Kunden darauf sind eher verhalten bis negativ. Erstes Problem: Etliche haben vom Umzug nichts mitbekommen. „Ich habe gesucht und gesucht“, berichtet eine ältere Dame mit Rollator. Sie fragte in Apotheke und Café nach, bis ihr schließlich ein Mann auf der Coesfelder Straße den richtigen Weg wies.

Anderen ging es ähnlich, allein am Fleischstand berichteten zehn Kunden, dass sie suchen mussten. „Der Wochenmarkt gehört auf den Marktplatz“, fordert daher eine Frau. Anders ein Mann: „Für mich ist das wunderbar“ - schließlich wohne er im Dernekamp. So werden die Wege für ihn kürzer.

Und das sagt die Stadt

Und was sagt die Stadt? Der Aufbau morgens sei gut gelaufen, das benötigte Parkplatz-Areal war frei, berichtet ein Sprecher. Der Besuch sei ein bisschen verhalten gewesen, gibt auch er zu. Dafür könnte aber auch das Wetter Grund gewesen sein.

Was hingegen klar ist: Ab Freitag, wenn der Wochenmarkt das nächste Mal stattfindet, wird die Absperrung zum Parkplatz-Bereich noch deutlicher ausfallen. Denn gleich zwei Pkw-Fahrer fanden nicht die richtige, neue Ausfahrt - und standen mit ihren Autos plötzlich zwischen den Händlern.