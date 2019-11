Krankheitsbedingt musste Prof. Dr. Thomas Söding seinen für heute Abend geplanten Vortrag beim Theologischen Bildungswerk absagen. Kurzfristig springt als Ersatz Prof. Dr. theol. Christian Grethlein ein.

Grethlein lehrt an der Uni Münster am Seminar für Praktische Theologie und Religionspädagogik. In Dülmen ist er nicht gänzlich unbekannt, so referierte er anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation vor zwei Jahren in der Christuskirche.

Vortragsthema bleibt gleich

Zwar ändert sich der Referent, das Thema bleibt jedoch laut Organisatoren gleich. Grethlein spricht über „Glaube - Freiheit - Verantwortung: Schlüsselbegriffe in Wendezeiten“.

Der Vortrag beginnt heute Abend um 19.30 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz. Besucher zahlen fünf Euro.