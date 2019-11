Was ich am Dienstag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Der Dülmener Winter steht vor der Tür und neben viel Altbewährtem gibt es auch einiges an Neuerungen. Dazu zählen: Der diesjährige Standort der beliebten Glühweinhütte, die Komprimierung des Weihnachtsmarktes und der ökumenische Gottesdienst in der Rodelhütte am 4. Advent.

Der Kreis Coesfeld hat Berufung gegen das Urteil des Münsteraner Verwaltungsgerichtes im Rechtsstreit um die Deponie Rödder eingelegt. Hier hatte das Unternehmen Remex gegen den Kreis Coesfeld geklagt - und gewonnen.

Der MGV Germania Buldern begeisterte seine Zuhörer am Sonntagnachmittag: Ein überaus gelungenes Konzert erlebten die rund tausend Besucher in der Mehrzweckhalle Buldern.

Marktbesucher müssen sich ab heute umgewöhnen: Wegen des Dülmener Winters, für den jetzt der Aufbau startet, findet des Wochenmarkt ab heute und bis in den Januar hinein auf dem hinteren Teil am Parkplatz Nonnengasse statt. Auf dem vorderen Teil des Geländes kann weiter geparkt werden. Die hintere Zufahrt wird gesperrt, dafür gibt es eine neue von der Nonnengasse aus.

Sportergebnis

Eine erfolgreiche Teilnahme beim Düsseldorf-Pokal erlebten die Indiaca-Spieler aus Hausdülmen. Mit etwas Verstärkung erreichten die Herren das Finale, die Damen gewannen den Titel und im Mixed stand man ebenfalls im Endspiel.

Termine:

19.30 Uhr, Gesprächsabend NABU Kreis Coesfeld, Hotel Zum Wildpferd.

Wetter:

Wechselhaft mit einzelnen Schauern und längeren trockenen Abschnitten. Höchsttemperaturen bei 5 oder 6 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)