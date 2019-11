Bereits am vergangenen Freitag (8.November) um kurz nach 12 Uhr raubte ein bislang unbekannter Täter auf der Straße Kuhlenkamp eine Aktentasche. Zu dem Zeitpunkt verließ ein 27-jähriger Dülmener sein Büro. Auf dem Weg zu seinem Auto, das vor dem Haus auf dem Gehweg geparkt war, näherte sich von hinten eine männliche Person. Der Mann schlug den Dülmener und dieser kam zu Fall. Der Täter nahm die Aktentasche und flüchtete zu Fuß über die Ostlandwehr in die Wohngebiete An de Kohdränk/Hülsenweg/Tiberberg. In der Aktentasche befanden sich ein I-Pad, ein Notebook, eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag sowie geschäftliche Unterlagen. Täterbeschreibung: männlich, etwa 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, dunkle kurze Haare, bekleidet mit grüner oder brauner hüftlanger Winterjacke. Der Mann sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.