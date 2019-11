Die schlechte Nachricht, die Thomas Hellmann, Ärztlicher Leiter der Kardiologie im Dülmener Krankenhaus parat hatte: Es kann jeden von uns treffen. Und zwar jederzeit. Raucher und Männer trifft es häufiger, Frauen und junge Menschen seltener. Die gute Nachricht: Jeder Mensch kann frühzeitig gegensteuern, auf Warnsignale achten und das Risiko des plötzlichen Herztods enorm verringern. „Diesem Tod geht immer eine Vorerkrankung voraus“, versichert Hellmann. Leider werde genau diese aber häufig nicht frühzeitig erkannt.

Defis retten Leben

Annette Hullermann vom SGZ Dülmen hatte den Aktionstag organisiert und begrüßte die zahlreichen Besucher in der Alten Sparkasse.

Und auch Annette Holtrup, als stellvertretende Bürgermeisterin geladen, konnte aus erster Hand kompetent über das Thema berichten: Sie arbeitet als Krankenschwester in der Notaufnahme der Kardiologie. Sie rief den Besuchern bezüglich der mehr als 100 in Dülmen aufgestelltem Defibrillatoren (Defi) zu: „Wenn Sie einen hilflosen Menschen am Boden sehen, dann greifen Sie zum Defibrillator. Sie können nichts verkehrt machen, aber Sie können Leben retten.“ Zwölfmal sei das mithilfe der Defis in Dülmen bereits gelungen, wusste der Kardiologe Dr. Karl Welter.

Dem Tod entrinnen

Frühe Diagnose von Vorerkrankungen, Abbau von Risikofaktoren wie Rauchen, mangelnde Bewegung und einseitige Ernährung und schnelle Hilfe im Ernstfall: Wir haben also gute Chancen, dem plötzlichen Herztod zu entkommen.