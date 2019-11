Bereits zum 14. Mal fand jetzt die Aktion „Spenden und Gewinnen“ statt. „Es haben sich über 320 DZ-Abonennten beteiligt“, betonte Dirk Werlein, Assistent der DZ-Geschäftsführung. Diese haben während des Urlaubs ihre Zeitung an eine wohltätige Einrichtung gespendet. Und obwohl es immer mehr Abonnenten gebe, die ihre Zeitung während des Urlaubs per E-Paper beziehen, gebe es eine ungebrochene Beliebtheit der Aktion. „Die ersten Spenden liegen bereits vor“, freute sich Werlein.

Und: Wer die Zeitung spendet, nimmt an einer Verlosung teil. Zusammen mit Vera Schlattmann vom Reisebüro Schlagheck übergab Werlein am Freitagnachmittag die Gewinne. Der erste Platz ging an Wolfgang Schmitz, der schon genau wusste, was er mit seinem Reisegutschein anstellt: „Im Januar fahren meine Frau und ich wahrscheinlich nach Texel. Da kommt der Gutschein sehr gelegen.“

Das sind die Gewinner

Wolfgang Schmitz (Reisegutschein 150 Euro), Ingrid Kapsberger (Reisegutschein 100 Euro), Manfred Stüer (Reisegutschein 50 Euro), Jürgen Dorsch (Ticketgutschein 50 Euro), Ludger Schämann, Gerhard Hokamp, August Busch, Michael Jost, Gisbert Fuchs und Anne Altenknecht (jeweils 25-Euro-Ticketgutschein).

Wer bei der Preisübergabe am Freitag verhindert war, kann seine Gewinne bei Schlagheck (Reisegutscheine) oder in der DZ-Geschäftsstelle (Ticketgutscheine) abholen.