Auch 2020 wird die Deutsche Rentenversicherung (DRV) wieder Sprechstunden in Dülmen anbieten - dann allerdings nur noch einmal pro Monat. Bislang gibt es zwei Termine.

Der Grund: Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass die DRV Westfalen zu viele Sprechtage im näheren Umkreis von Münster anbietet und eine Reduzierung an allen Standorten gefordert.

Stadt bedauert den Wegfall

„Wir bedauern diese Entwicklung, denn die Sprechtage in Dülmen werden gut angenommen. Auf die Entscheidung der Deutschen Rentenversicherung, die Zahl der Sprechtage zu verringern, haben wir jedoch leider keinen Einfluss“, betont Herbert Wies, Leiter des Sozialamtes.

Beratung zieht ab Sommer 2020 ins einsA

In Dülmen finden derzeit noch am zweiten und vierten Donnerstag im Monat Sprechtage statt. 2020 wird die Beratung am dritten Donnerstag im Monat von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr zunächst weiterhin im Beratungsraum in der Overbergpassage angeboten.

Ab Sommer 2020, konkret erstmals am 18. Juni, werden die Termine dann im einsA, im dortigen Beratungsbüro der Stadt, durchgeführt.

Hier gibt es Beratungstermine

Termine sind vorab zwingend unter Tel. 02594/12584 zu vereinbaren. Bei der Terminvergabe ist die Versicherungsnummer notwendig, beim Beratungstermin ist der Personalausweis mitzubringen.

Die nächstgelegene eigene Beratungs- und Auskunftsstelle der DRV befindet sich in Münster und ist unter Tel. 0251/2384646 erreichbar. Allgemeine Infos zur Rente gibt es zudem bei der kostenlosen Nummer 0800/ 100048011.

www.deutsche-rentenversicherung.de