E-Mobilität ist längst auch in Dülmens Fahrschulen ein Thema. Natürlich wollen wir unsere Schüler auf den modernsten Fahrzeugen schulen, die es gibt“, erklärt Andreas Jäckh. Schließlich sei ein digitales Fahrzeug etwas ganz anderes.

„Die Anzeige ist ein Display, auf dem Sie keine Ölwarnleuchte mehr haben und auch keine Rundinstrumente“, erklärt Jäckh. Außerdem gäbe es heute eine Vielzahl elektronischer Helferlein, die in Verbrennungsfahrzeuge älterer Bauart nicht verbaut waren.

Rechtliche Hürden

Doch die Umsetzung des guten Willens scheitert noch am Führerschein-Recht: „Wer auf einem E-Auto geschult wird, bekommt bislang einen Stempel in den Führerschein. Das will niemand.“ Denn mit diesem Stempel dürfen nur Automatik-Fahrzeuge betrieben werden. E-Fahrzeuge haben kein Schaltgetriebe.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will diese Regelung aber auf EU-Ebene kippen. Der TÜV will allerdings nur Fahrer ans Steuer von Schaltwagen lassen, die ihre Eignung nachweisen können.

Wenig geeignete Modelle

„Wir warten darauf, dass das Recht entsprechend aktualisiert wird. Dann würden wir gern in Dülmen als Vorreiter in die E-Mobilität einsteigen“, erklärt Heinz-Jürgen Potjans. Das Interesse der Schüler und Ausbilder sei groß. „Wir denken darüber nach, eine eigene Ladesäule aufzubauen und unseren Fuhrpark um E-Fahrzeuge zu erweitern.“

Aber nicht nur der ungeliebte Automatik-Stempel bremst das E-Fahrschulauto derzeit noch aus. „Es macht ökologisch wie ökonomisch tatsächlich nur Sinn, mit grünem, möglichst selbst produzierten Strom zu fahren“, gibt Jäckh zu bedenken. Und eine Ladestation zu installieren, damit das Auto in Standzeiten stets neu „betankt“ werden kann, sei derzeit noch sehr kompliziert.

„Außerdem gibt es zurzeit nur drei Modelle, die als Fahrschulauto geeignet sind“, nennt Jäckh eine weitere Hürde. Es müsse ein Viersitzer sein, in dem auch der Prüfer Platz findet.