Das sollten Sie wissen:

Das Thema E-Mobilität beschäftigt auch die Dülmener Fahrschulen. Denn sie wollen auf den modernsten Fahrzeugen unterrichten. Doch bislang verhindert ein Stempel im Führerschein die Anschaffung. Der untersagt das Fahren von Autos mit Schaltgetriebe.

Die Stadt Dülmen bekommt nächstes Jahr weniger Geld vom Land NRW als im Vorjahr. Das Minus ist allerdings kleiner als die Kämmerei im Haushaltsentwurf erwartet hatte. Dülmen wird insgesamt knapp 11,4 Millionen Euro aus Düsseldorf bekommen.

Ein Kurzschluss bei Kabelarbeiten an der Lüdinghauser Straße sorgte am Mittwoch für einen Stromausfall in Teilen Dülmens. Bei Bohrarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabel war an der Lüdinghauser Straße in Höhe Hasselweg eine Zehn-kv-Leitung durchtrennt worden.

Nur noch Geschichte sind die Linden in der Marktstraße. Am Mittwoch wurden sechs Bäume zwischen Ahlert und Pieper gefällt. Denn für 2020 sind Kanalbauarbeiten sowie begleitende archäologische Untersuchungen und Arbeiten am Gas- und Wasserleitungsnetz geplant.

Wetter:

Heute nach Nebel ab und zu Auflockerungen mit etwas Sonne, später neue Wolken mit Regen, bis 12 Grad. Der mäßige Wind aus Südost bis Süd lebt im Tagesverlauf auf.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)