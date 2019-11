Am Mittwoch rückten die Baumfäller an: Die sechs Linden in der Marktstraße sind ab sofort Geschichte. Wegen Bauarbeiten, die im nächsten Jahr anstehen, wurden die Bäume zwischen Ahlert und der Stadtparfümerie gestern gefällt.

Kanalbauarbeiten

Denn für 2020 sind Kanalbauarbeiten sowie begleitende archäologische Untersuchungen und Arbeiten am Gas- und Wasserleitungsnetz geplant. So wird der Regenwasserkanal, der ganz aktuell in der Markstraße vom Königsplatz bis zur Ecke Marktgasse verlegt wird, dann weitergeführt bis Ahlert. Damit während dieser Bauphase Lieferverkehr und Rettungsweg freigehalten werden können, müssen nach Angaben der Stadt die Linden vorher gefällt werden. Sind alle Arbeiten einmal erledigt, sollen jedoch neue Bäume gepflanzt werden.

Grünen-Protest

Ohne Kritik sind die Arbeiten nicht: Die Grünen hätten sich eine deutlich bessere Kommunikation gewünscht - so hatte die Stadt erst am Montag das bevorstehende Fällen der Linden angekündigt. Denn so habe die Politik keine Chance gehabt, vorher über mögliche Alternative zu diskutieren.