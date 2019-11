Stromleitung durchtrennt

Bei Bohrarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabel war an der Lüdinghauser Straße in Höhe Hasselweg eine 10kv-Leitung durchtrennt worden. Das teilten die Stadtwerke auf DZ-Nachfrage mit. Bei dem Durchtrennen kam es zu einem so genannten Erdschluss (Kurzschluss), durch den auch der Bohrer in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zehn Stationen betroffen

Zehn Stationen der Stadtwerke Dülmen waren durch den Schaden ausgefallen, acht davon nach etwa 15 Minuten wieder am Netz.