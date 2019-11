Klaus Weyer, bislang einer der drei Beweber der CDU, will nicht länger für die Union antreten. Stattdessen geht er nun als parteiloser Kandidat ins Rennen um die Stremlau-Nachfolge. Das teilte Weyer am Dienstag der CDU in einem Schreiben mit, das auch der DZ vorliegt.

Bislang bewarben sich Weyer, Carsten Hövekamp und Rainer Betz um die Position des CDU-Bürgermeisterkandiaten. Kürzlich erst hatte sich das Trio gemeinsam bei einer Versammlung der Jungen Union vorgestellt (DZ berichtete).

Weyer sieht Vorbehalte wegen seiner Parteilosigkeit

Weyer begründet seinen Schritt damit, dass sich etliche Mitglieder wohl an seinem fehlenden CDU-Parteibuch gestört hätten. „Einige gaben mir zu verstehen, dass sie mich nicht wählen können, da sie mit der Kombination ‚Parteilos und CDU‘ nichts anfangen können“, kritisiert der Unternehmer.

„Es ging so weit, dass Mitglieder des Vorstandes die Art, für meine Kandidatur zu werben, nicht akzeptieren wollen“, kritisiert er. Weiter heißt es in Weyers Schreiben: „Ich gehe davon aus, dass man sich die Zusammenarbeit mit einem parteilosen Kandidaten anders vorgestellt hat.“

Und so regiert die CDU

„Überrascht“ zeigte sich in einer ersten Stellungnahme der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Markus Schmitz von der Entscheidung Weyers. Für den CDU-Vorstand, sagte er, sei die Parteilosigkeit Weyers kein Problem gewesen. Er könne aber nicht für jedes einzelne Parteimitglied sprechen.