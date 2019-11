Das sollten Sie wissen:

Paukenschlag im Rennen der Bürgermeister-Kandidaten: Klaus Weyer, bislang einer der drei Beweber der CDU, will nicht länger für die Union antreten. Stattdessen geht er nun als parteiloser Kandidat ins Rennen um die Stremlau-Nachfolge. CDU-Stadtverbandsvorsitzender Markus Schmitz zeigte sich überrascht und bedauerte die Entscheidung Weyers.

Die Werkstätten Karthaus bieten Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen an. Da deren Bedarfe sich ändern, ändern sich die Arbeitsangebote. Mit Folgen für die Öffentlichkeit: So hat das Café Karthaus ab 2020 am Wochenende nicht mehr geöffnet. Bioladen und Boutique finden sich bald unter einem Dach.

Auf der Suche nach dem Licht der Welt“ ist das Thema der 79. Krippenausstellung, die am Samstag, 9. November, im Museum Religio in Telgte eröffnet wird. Auch Dülmener Arbeiten sind dort zu sehen, etwa der „Leuchtende Stern“ der beiden Schülerinnen Marleen Woltering und Katharina Pelz, die Figurenkrippe „Herodes Licht“ von Ronja Richelmann und die Installation „Lichter der Welt“ der Künstlergruppe H2N mit dem Dülmener Norbert Schulz.

Der Reitverein Dülmen lädt am kommenden Samstag zu seiner traditionellen Hubertusjagd ein. Beginn ist um 10.30 Uhr. Das Fuchsschwanzgreifen findet 15.45 Uhr am Dernekämper Höhenweg (bei Regen in der Reithalle) statt.

Termine:

ab 19 Uhr, Forum „Städtebauliche Entwicklung“ der CDU, Merfelder Hof

19.30 Uhr, „Die Nacht, in der die Mauer fiel“, Lesung mit Dr. Renatus Deckert, Alte Sparkasse

Wetter:

Heute zeitweise Regen, später sind Auflockerungen möglich, maximal 9 bis 10 Grad. Dabei weht schwacher, teils mäßiger Südwest- bis Westwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)