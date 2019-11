Zeitweise komplett gesperrt war am Dienstag nach einem Unfall die Zufahrt zur A 43 an der Coesfelder Straße in Richtung Haltern. Der Grund: Ein 24-jähriger Autofahrer aus Dörentrup wollte gegen 11.20 Uhr aus Richtung Münster kommend von der Autobahn abfahren und verlor in der Ausfahrt die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser driftete auf den Grünstreifen parallel zur Fahrbahn, durchschlug einen 25 Zentimeter Baum und blieb an der Zufahrt liegen.

Rettungsdienst im Einsatz

Der Rettungsdienst brachte den verletzten 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Die Autobahnauffahrt Richtung Haltern wurde von der Polizei für Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme gesperrt.