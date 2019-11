Das sollten Sie wissen:

In der Marktstraße werden in dieser Woche sechs Linden gefällt: Betroffen sind die Bäume in Höhe des Modegeschäfts Ahlert bis zur Stadt-Parfümerie Pieper. Der Grund sind Kanalarbeiten im nächsten Jahr. Sobald der Marktplatz umgestaltet ist, soll es Ersatz geben. Scharfe Kritik am Wegfall der Bäume kommt dennoch von den Grünen.

Ein neues Ausweichquartier für den Wochenmarkt wurde für die Zeit des Dülmener Winters gefunden. Der Markt findet dann auf dem Parkplatz an der Nonnengasse statt, etwa die Hälfte der Parkplätze fällt während der Marktzeiten weg.

Am 15. November ist bundesweiter Vorlesetag, und auch in Dülmen steht der Freitag kommender Woche im Zeichen des Vorlesens. In Kitas, Grund- und weiterführenden Schulen kommen Kinder zusammen, um aufmerksam einem Text zu lauschen. Zum ersten Mal gibt es auch für erwachsene Zuhörer Vorlesestunden. an ungewöhnlichen Orten. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung dafür ist notwendig. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Die Bezirksliga-Fußballerinnen von Adler Buldern haben den ersten Saisonsieg eingefahren. In der Kreisliga A gewann GW Hausdülmen das Ortsderby gegen die SG Hiddingsel/Rorup. Eine Niederlage gab es für die Damen der TSG Dülmen.

Wetter:

Heute ist es wechselhaft mit einzelnen Schauern, ab und zu Sonne bei 10 bis 12 Grad. Dazu weht schwacher, teils mal mäßiger, vorwiegend südwestlicher Wind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel, K 48 bei Rorup (zwischen L 580 und K 57)