„Der Wochenmarkt wird ab Dienstag, 12. November, bis Mitte Januar auf den Parkplatz Nonnengasse verlegt. Grund sind die Aufbauarbeiten für den Dülmener Winter, der dann vom 21. November bis zum 5. Januar in der Innenstadt stattfindet“, so André Siemes von der Pressestelle der Stadt Dülmen.

Feilschen statt parken

„An den Wochenmarkttagen - dienstags und freitags - wird die hintere Hälfte des Parkplatzes (in Richtung Ostwall) für den Wochenmarkt genutzt: Das Parken in diesem Bereich ist dann an Wochenmarkttagen von 5 bis 14 Uhr nicht möglich. Entsprechende Absperrungen und Hinweisschilder werden in den kommenden Tagen angebracht. Die bestehende Zufahrt zum Parkplatz ist ab dem 12. November nicht mehr möglich. Dafür wird bis Mitte Januar eine neue Zufahrt im vorderen Bereich der Nonnengasse eingerichtet.“