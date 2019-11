In der Marktstraße werden in dieser Woche sechs Linden gefällt: Betroffen sind die Bäume in Höhe des Modegeschäfts Ahlert bis zur Stadt-Parfümerie Pieper.

Die im kommenden Jahr anstehenden Kanalbauarbeiten sowie die begleitenden archäologischen Untersuchungen und die Arbeiten am Gas- und Wasserleitungsnetz machen diese Maßnahme erforderlich, betont die Stadt. Denn nur so könnten Anlieferverkehr und Rettungsweg weiterhin gewährleistet werden. Zudem könne der neue Regenwasserkanal in der Marktstraße nicht ohne Arbeiten im Wurzelbereich der Linden verlegt werden.

Die Bäume werden im Zuge der Umgestaltung des Marktplatzes und der Marktstraße durch neue Baumpflanzungen mit leicht verändertem Standort ersetzt.