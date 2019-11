Das sollten Sie wissen:

Mit einer umjubelten Marionetten-Gala sind am Samstagabend die Dülmener Figurentheatertage zu Ende gegangen. Mit der 21. Auflage des Festivals zeigen sich die Organisatoren sehr zufrieden, alle Abendveranstaltungen waren ausverkauft.

Der Diskussion mit dem Partei-Nachwuchs stellten sich die drei Bewerber der CDU für das Bürgermeisteramt, Klaus Weyer, Rainer Betz und Carsten Hövekamp. Sie waren zu Gast bei der Mitgliederversammlung der Jungen Union. Wie sich die Kandidaten in der Debatte schlugen, das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der DZ.

Länger einkaufen im Eine-Welt-Laden: So ist das Geschäft am Westring ab November montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet, eine halbe Stunde länger als zuvor. Die übrigen Öffnungszeiten ändern sich nicht.

Anwohner der Clemensstraße in Buldern und des Widos in Hiddingsel müssen sich in den nächsten Wochen auf Baustellen einstellen. Beide Straßen werden saniert, dafür sind Sperrungen nötig. Die Arbeiten starten am Montag und sollen bis zum 22. November dauern.

Kurz vor Schluss mussten sich die DJK Dülmen (0:2 gegen DJK Coesfeld) und Adler Buldern (3:5 bei der SG Coesfeld) gegen die Spitzenteams der A-Liga geschlagen geben. Das Spitzenspiel der C-Liga gewann die TSG Dülmen III gegen Hiddingsel.

Sportergebnisse:

Bezirksliga:

SF Merfeld - VfB Alstätte 5:0

Union Lüdinghausen - TSG Dülmen 1:1

Kreisliga A:

DJK Dülmen - Eintracht Coesfeld 0:2

Brukteria Rorup - SV Gescher II 0:3

SG Coesfeld - Adler Buldern 5:3

SuS Legden - TSG Dülmen II 4:2

GW Hausdülmen - Westf. Osterwick 0:0

Kreisliga B:

Adler Buldern II - SG Coesfeld II 2:2

SF Merfeld II - DJK Rödder 2:2

Kreisliga C:

TSG Dülmen III - Vorw. Hiddingsel 4:2

Termine:

16.30 bis 20.30 Uhr, Blutspende-Termin in der Grundschule Merfeld

Wetter:

Heute scheint neben kompakten Wolken zeitweise die Sonne, daneben immer wieder Schauer bei 11 und 13 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.

Verkehr:

Heute wird Montag in Dülmen auf der Bergfeldstraße und der L 600 geblitzt.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung), Clemensstraße in Buldern, Am Wido in Hiddingsel