Ab November verlängert der Eine-Welt-Laden Dülmen seine Öffnungszeit am Vormittag um 30 Minuten. So ist das Geschäft am Westring künftig montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Besucher hätten so mehr Zeit, in der Mittagspause einkaufen zu gehen, erläutert Fritz Pietz vom Vorstand die Änderung. Nachmittags ist der Laden weiterhin von 15 bis 18 Uhr offen, am Samstag von 10 bis 13 Uhr.

In der Adventszeit durchgehend geöffnet

In der Zeit des Dülmener Weihnachtsmarktes, vom 2. bis 22. Dezember, wird der Eine-Welt-Laden zudem in der Woche durchgehend von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein.