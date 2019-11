Der Teufel bangt um seinen Job. Die Menschen vernichten sich munter selbst, siehe Kriege, Hungersnöte und Klimakollaps. Aber wenn alle weg sind, was soll er dann tun? Sich zu Tode langweilen?

Das hält Gott in seinem freiwilligen Exil zwar generell für eine gute Idee, hat aber noch eine viel bessere („Die beste Idee seit der Sintflut“): Der Höllenfürst selbst soll die Menschheit vor dem Untergang bewahren!

Festival-Auftakt mit Theater aus Kiel

Mit der Prämisse vom teuflischen Weltenretter starteten am Donnerstagabend die 21. Dülmener Figurentheatertage. Zum fünften Mal gastierte das Theater Marc Schnittger aus Kiel in der Aula des Schulzentrums. Diesmal mit dem ersten Teil seiner Trilogie über das Hieronymus-Bosch-Gemälde „Der Garten Eden“. Der passende Titel: „Planet Eden“.

Sehr unterhaltsam kam diese absurde Weltenrettung daher, bei der Marc Schnittger zudem sein großes Können als Puppenspieler zeigte. Er stand solo auf der Bühne, führte manchmal zwei der teilweise lebensgroßen Klappmaul-Figuren gleichzeitig und spielte selbst auch noch diverse Nebenrollen.

Karten noch für Kinder-Vorstellung

Am Samstag geht das dreitägige Festival mit einer Marionetten-Gala zu Ende. Diese ist bereits ausverkauft.

Für die Kindertheater-Vorstellung „Pappelapapp“ vom Theater Amai am Samstag um 15 Uhr im Forum Alte Sparkasse gibt es hingegen noch Karten an der Tageskasse. Das Stück richtet sich an Kinder ab drei Jahren.