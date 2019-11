Wie soll das Einzelhandelskonzept für Dülmen in Zukunft aussehen? Um diese spannende Frage geht es bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr im Forum Bendix.

Das von der Stadt beauftragte Dortmunder Planungsbüro Junker und Kruse hatte in den vergangenen Monaten Daten über die Dülmener Einzelhandelsbetriebe in Dülmen-Mitte sowie in den Ortsteilen erhoben und die örtlichen Rahmenbedingungen sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite erfasst.

Gutachter stellen Ergebnisse vor

An diesem Abend werden die Gutachter die Ergebnisse vorstellen, außerdem geben sie einen Einblick in ihre Analyse und ihre konzeptionellen Vorschläge für das künftige Einzelhandelskonzept. Seine Analyseergebnisse hat das Büro bereits Anfang Oktober der örtlichen Politik vorgestellt und darauf aufbauend zwischenzeitlich erste konzeptionelle Perspektiven zur zukünftigen Einzelhandelsentwicklung erarbeitet.

Konzept von 2009 wird fortgeschrieben

Zuletzt wurde das Dülmener Einzelhandelskonzept im Jahre 2009 fortgeschrieben. Im Rahmen des Prozesses zur Aufstellung des neuen Konzeptes ist die breite Beteiligung der Öffentlichkeit einschließlich der Betreiber und Betreiberinnen der Dülmener Einzelhandelsbetriebe ein wichtiger Baustein.

In der öffentlichen Versammlung, zu der die Stadt Dülmen nun einlädt, wird allen Interessierten Gelegenheit gegeben, mit den Gutachtern und den Vertretern der Stadtverwaltung den aktuellen Sachstand der Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen für das Dülmener Einzelhandelskonzept zu diskutieren.