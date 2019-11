Das sollten Sie wissen:

In den Dülmener Gemeinden werden traditionell an Allerheiligen die Gräber auf den Friedhöfen gesegnet, zuvor finden Messfeiern beziehungsweise Totengedenken statt. Diese beginnen in Hiddingsel um 9.30 Uhr, um 10 Uhr im Anna-Katharinenstift, um 11 Uhr in Buldern und St. Jakobus Karthaus, um 15 Uhr in Rorup sowie auf dem Waldfriedhof und um 17 Uhr in Merfeld.

Die Besucherzeit im Merfelder Bruch geht zu Ende: Heute hat die Wildpferdebahn zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Wer noch einmal zur Herde will, der hat von 10 bis 18 Uhr dazu noch einmal Gelegenheit. Der Eintritt kostet drei Euro für Erwachsene, Kinder bis 14 Jahre zahlen 1,50 Euro.

Kühne Piraten, unerschrockene Indianer, gigantische Dinosaurier: Die Mädchen und Jungen der Grundschule Hiddingsel machten sich während der Projekttage auf eine Reise durch die Zeit. Sie erforschten den Wald, tanzten durch die Jahrhunderte und richteten eine Steinzeithöhle ein.

Familie Lerch hat zum Ende der Golfsaison in Coesfeld das Lochwettspiel dominiert. Im Finale des Vierer-Lochwettspiels standen sich Dr. Elke Lerch mit Dr. Andreas Meißner und die Brüder Moritz Lerch mit Lukas Lerch gegenüber. Am Ende siegten die Youngster Moritz und Lukas Lerch.

Termine:

14.30 Uhr, Eröffnung der Ausstellung „BuschwindRöschen Getuschel“ mit Fotoarbeiten von Doris Vogt, Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Stadtquartier; zur Eröffnung gibt es zudem poetische Texte von Bettine Reichelt

16 Uhr Alte Sparkasse VHS-Vortrag: Beststeller-Autorin Anja Birne stellt die schönsten Gärten der Niederlande vor; Eintritt acht Euro

Wetter:

Heute ist es anfangs noch aufgelockert, später stark bewölkt und ab Mittag leichter Regen. 9 bis 11 Grad, dazu mäßiger bis frischer und stark böiger Südwind.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der K 27.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)