Anwohner der Clemensstraße in Buldern und der Straße An Wido in Hiddingsel müssen sich in den nächsten Wochen auf Baustellen einstellen. Denn die Stadt Dülmen lässt beide Straßen sanieren, wie sie nun mitteilte.

Sperrung ab Montag

An der Clemensstraße geht es um den Abschnitt zwischen Krummer Timpen und Nottulner Straße. Start ist bereits am kommenden Montag, 4. November, die Arbeiten sollen bis zum 22. November dauern. Geplant ist, zunächst die Deckschicht abzufräsen und dann einen neuen Asphalt einzubauen. Ferner werden Rinnenangleichungen und Reparaturarbeiten an Straßenabläufen und Kanaldeckel durchgeführt. Diese Arbeiten können überwiegend während einer Vollsperrung ausgeführt werden, betont die Stadtverwaltung.

Sanierung am Wido

In Hiddingsel wird der Wido auf dem Teilstück von der Neustraße bis zur Brockstraße saniert. Auch hier wird unter anderem eine neue Asphaltschicht eingebaut. Vorarbeiteten sind bereits gestartet, richtig los geht es auch hier am kommenden Montag. Der Wido soll ebenfalls bis zum 22. November fertig sein.

„Soweit möglich, wird in den betroffenen Straßen der Anliegerverkehr aufrecht erhalten“, betont die Stadt.

Kein Durchgangsverkehr

Über den genauen Terminablauf informiere die Firma Pollmann die Bürger vor Ort gesondert. Ein dauerhafter Durchgangsverkehr sei während der Sanierung jedoch nicht möglich.

n Ansprechpartner bei der Stadt ist Pierre Wessendorf, Tel. 02594/12758 oder Email p.wessendorf@duelmen.de.