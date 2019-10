In fünf Wochen ist es wieder soweit: Am Donnerstag, 5. Dezember machen sich der Heilige Nikolaus und sein Begleiter Knecht Ruprecht hoch zu Ross auf den Weg durch die Stadt zur St. Viktor-Kirche, wo um 17 Uhr die große öffentliche Nikolausfeier beginnt.

Kinderprogramm in der Kirche

Dazu sind alle Dülmener Kinder herzlich eingeladen. Das Programm in der Kirche wird in diesem Jahr von Kindern der Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule mitgestaltet. Nach der Feier verteilen das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr wie in jedem Jahr gegen Gutschein die lecker gefüllten Nikolaustüten.

Die Gutscheine für die Nikolaustüten gibt es ab sofort zum Preis von 4,50 Euro an der Infothek in der Alten Sparkasse, Münsterstraße 29, Telefon 02594/12400 sowie bei Dülmen Marketing in der Lüdinghauser Straße 1a.