Dorfversammlung in Hiddingsel

Hiddingsel. Am Donnerstag, 21. November, findet in Hiddingsel eine außerordentliche Dorfversammlung um 19.30 Uhr im Pfarrheim statt. Hier soll beschlossen werden, dass die Delegierten in Zukunft über jede Neuaufnahme abstimmen müssen. Hintergrund ist der Streit im Dorf um die geplante Dümo-Erweiterung.