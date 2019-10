Alltag im damals noch friedlichen Syrien

Wie das Leben Syrien aussah, bevor es zum Schauplatz kriegerischer Ereignisse wurde, was den Alltag dort prägte, das wollen Neubürger, die vor rund drei Jahren vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind, den Dülmenern zeigen. Zu einem „Syrischen Mosaik“ laden sie deshalb am Samstag, 16. November, ab 15.30 Uhr in die Alte Sparkasse ein. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung der Ökumenischen Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID), der Volkshochschule (VHS) sowie von Männern und Frauen, die in Syrien keine Zukunft mehr für sich gesehen haben und die jetzt in Dülmen leben.

Sprachkurs an der VHS am Anfang

Maher Seger ist einer von ihnen. Ende 2015 kam der nach Dülmen. In der Volkshochschule, erinnert er sich, machte er im Deutschkurs Bekanntschaft mit der deutschen Sprache, lernte die für ihn fremden Schriftzeichen. Heute beherrscht er die Sprache so gut, dass er Vorlesungen an der Uni Münster verfolgen kann.

Syrien abseits vom Krieg

Wenn er erzählt, dass er aus Syrien kommt, sei das Interesse immer groß, sagt er. Aber, bedauert er, in den Gesprächen stehe meist der Krieg im Vordergrund. Dabei gibt es so viele andere, schöne Dinge über Syrien zu erzählen. Gemeinsam mit anderen Geflüchteten aus Syrien lädt der junge Mann deshalb die Dülmener ein, dieses andere Syrien bei gutem Essen und Musik kennenzulernen.

Möglichkeit der Begegnung

Der Nachmittag bietet eine zwanglose Möglichkeit zur Begegnung, sagt Gunda Mühlenfeld-Anders von der VHS. Dr. Dörthe Schilken von der ÖFID, die das Projekt betreut, kann sich vorstellen, dass ähnliche Veranstaltungen folgen werden.