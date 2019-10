Das sollten Sie wissen:

Der 39-jährige Jochen Wilms will Bürgermeister von Dülmen werden. Der unabhängige Kandidat ist SPD-Mitglied, kandidiert aber auf eigenes Risiko. Heute wirbt er von 17 bis 19 Uhr auf dem Spezialitätenmarkt (Marktplatz) erstmals öffentlich für Unterstützung.

Menschen, die aus dem Kriegsgebiet in Syrien geflohen sind und jetzt in Dülmen wohnen, wollen den Dülmenern bei einem Begegnungsnachmittag am 16. November, 16 bis 19 Uhr, in der Alten Sparkasse, ihr Heimatland nahe bringen. Es gibt Musik, ein Büffet und Bilder aus dem damals noch friedlichen Alltag in dem Land.

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat in Hiddingsel für Aufregung gesorgt. Der Mann aus Beckum überfuhr einen Kreisverkehr und eine rote Ampel, ehe die Polizei ihn stoppte. Einsicht zeigte er laut den Beamten nicht.

Die TSG Dülmen muss sich auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden machen. Gerd Wagner sowie sein Stellvertreter Ralf Hehemann erklärten auf der Mitgliederversammlung, dass sie bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren.

Termine:

17 bis circa 21 Uhr, Abendmarkt zum Thema Alpenländer, Marktplatz

19.30 Uhr, Tipps und Tricks vom Hundetrainer und Pädagogen Gerd Köhler, Alte Sparkasse

Wetter:

Heute gibt es nach Auflösung einzelner Nebelfelder viel Sonnenschein bei meist nur wenigen Wolken, 9 bis 11 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)