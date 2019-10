Ein politischer Mensch sei er schon immer gewesen, versichert der gebürtige Dortmunder Jochen Wilms, der seit 2003 mit seiner Familie in Dülmen lebt. Und der in die SPD eintrat, als die Ära Helmut Kohls als Bundeskanzler zu Ende ging. „Ich hatte seither viele Gründe, aus der SPD auszutreten, aber ich glaube, es gibt sozialdemokratische Inhalte, die wir bewahren müssen.“

Nachhaltigkeit ist wichtig

Aktuell sorgt er als Breitbandkoordinator im Kreis Coesfeld für den digitalen Netzausbau. Jochen Wilms glaubt, dass die Gesellschaft vor erheblichen Herausforderungen steht. Und dass es bei deren Bewältigung darauf ankommt, die Menschen mitzunehmen. Das will er als Bürgermeister tun. „Wir brauchen in Dülmen so attraktive Arbeitsplätze, dass eben nicht 13.000 Menschen täglich auspendeln müssen“, ist ein Statement des 39-Jährigen. „Das würde auch den CO2-Abdruck der Stadt deutlich verbessern.“

Neue Mobilität

Nachhaltigkeit ist ihm insgesamt ein wichtiges Anliegen, und deshalb will Wilms auch eine moderne Mobilität für Dülmen. „Wir haben jahrzehntelang nur für Autos geplant. Jetzt müssen wir schauen, wie wir den Straßenverkehr nachhaltiger hinbekommen.“ Neue Fahrradstraßen, ein Dorfmobil für Rorup oder auch die Mitfahr-App der CDU - alles Ansätze, die Wilms begrüßt.

Ganz nah am Wähler

Wilms will keinen klassischen Wahlkampf mit Parteistand, Kugelschreibern und Fähnchen machen. „Ich möchte direkt vor Ort mit den Dülmenern ins Gespräch kommen.“ Auf dem Spezialitätenmarkt am Mittwoch wirbt der unabhängige Kandidat von 17 bis 19 Uhr erstmals öffentlich für Unterstützung. „Ich sammle dort auch Unterschriften, aber vor allem möchte ich herausbekommen, was die Dülmener politisch bewegt.“