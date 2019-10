Hiddingsel. Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Hiddingsel einen betrunkenen Lkw-Fahrer gestoppt. Der Mann aus Beckum war gegen 5 Uhr mit seinem Sattelzug samt Anhänger zunächst über die Mittelinsel des Kreisverkehrs an der Neustraße gefahren, berichteten Zeugen. Außerdem missachtete der Lkw-Fahrer eine rote Ampel, teilte die Polizei weiter mit. An der Straße Elvert fand eine Streifenwagenbesatzung schließlich die Sattelzugmaschine, als der Beckumer gerade versuchte, zu wenden. Der Mann hatte beim Aussteigen sichtlich Probleme. Er gab dann auch gegenüber den Beamten an, am Vorabend Alkohol getrunken zu haben.

Absolute Fahruntüchtigkeit

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert deutlich über der Grenze zur absoluten Fahruntauglichkeit. Auf der Dülmener Wache entnahm ein Arzt dem 51-Jährigen dann später eine Blutprobe. Den Führerschein des Beckumers stellten die Beamten sicher, ebenso seinen Fahrzeugschlüssel. „Einsichtig zeigte sich der Mann nicht und war sich der Gefährdung durch sein Handeln offenbar nicht bewusst“, heißt es im Polizeibericht abschließend. Ihn erwarte jetzt ein Strafverfahren.