Wer kann mitmachen?

Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren.

Was braucht ein Studierender der Kinder-Uni?

Nur einen Studierendenausweis (den gibt es kostenlos bei der DZ) und pro Vorlesung einen Euro.

Wie kommt man an den Studierendenausweis?

Einfach in der DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, bestellen (aber nicht vor nächstem Montag) und ein paar Tage später abholen.

Warum sind die Stempel im Studierendenausweis wichtig?

Pro besuchter Vorlesung gibt es einen Stempel. Wer am Ende mindestens drei Stempel im Ausweis hat, kann (ebenfalls bei der DZ) das Kinder-Uni-Diplom erhalten. Wer fünf Stempel hat, also bei jeder Vorlesung war, darf an einer wissenschaftlichen Exkursion nach Münster teilnehmen (genauer Termin steht noch nicht fest).

Muss man sich auf die Vorlesungen vorbereiten?

Muss man nicht, kann man aber. Am besten regelmäßig in die DZ schauen; dort steht vor jeder Vorlesung ein Interview mit dem Professor. In dem verrät er, worüber er genau mit den Studierenden sprechen wird. Ist immer spannend zu lesen.

Darf man in der Vorlesung Fragen stellen?

In der Regel ja. Wer zu schüchtern ist, kann nach der Vorlesung den Professor fragen. Der freut sich über das Interesse der Studierenden. Ganz sicher!