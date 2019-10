Farbenfrohe Wälder, die am besten noch golden im Licht der Sonne schimmern: Der Herbst hat für Fotografen eine große Palette von schönen Motiven parat. Da ist es kein Wunder, dass in den vergangenen Tagen gleich eine ganze Reihe von Leser-Aufnahmen die DZ-Redaktion erreichten.

Ein besonders beliebter Ort scheint dabei der Wildpark zu sein. Hier waren sowohl Manfred Hentschke als auch Ramazan Zehiroglu und Christian Rensing unterwegs - letztere mit besonderem Blick für die tierischen Bewohner.

Von Reihern und Anglern

Mindestens 25 Reiher hat hingegen Gerhard Pieper auf dem Oedlerteich bei Hausdülmen beobachten können und einige davon mit seiner Kamera festgehalten.

Ebenfalls an einen See zog es André Messing. Er war am frühen Morgen bei einem Angelausflug mit einer Jugendgruppe am Bulderner See unterwegs - spektakulärer Sonnenaufgang inklusive. Für alle Bilder bedankt sich die DZ.